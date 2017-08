Heiko Herrlich: "Gewinnen und Freude haben"

Herrlichs Appell an den Teamgeist wirkt echt, da er ein bescheidener Typ ist vor dem Hintergrund seiner besonderen persönlichen Geschichte. Vor 17 Jahren erkrankte er lebensgefährlich an einem Hirntumor, wurde geheilt und sagt von sich: „Ich bin dankbar und glücklich, dass ich weiterleben durfte.“ Ihm nimmt man ab, dass er in Leverkusen wirklich etwas schaffen will, dass es ihm nicht nur um Selbst-Marketing geht. Er betritt allerdings Neuland. Bevor Herrlich zu Bayer kam, war er Coach bei Jahn Regensburg, in der Bundesliga hat er als Trainer keine Erfahrung. Mit dem Verein aus der Oberpfalz stieg er erst in die Vierte, dann in die Dritte Liga auf. Und noch im Juni dachte er, er würde seine Arbeit dort fortführen. Doch dann kam überraschend das Angebot von Bayer, die einen Nachfolger für Tayfun Korkut suchte, der sich nach dem Rauswurfs Schmidts als Interimscoach nicht bewährt hatte.