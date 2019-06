90 Fazit

Deutschland steht im Halbfinale der U21-EM 2019 und bleibt in der Mission Titelverteidigung auf Kurs! Der DFB-Auswahl genügt im letzten Gruppenspiel gegen Österreich ein 1:1 um den Gruppensieg klarzumachen. In der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff hatte die deutsche Mannschaft ähnliche Probleme wie vor der Pause und gewährte der Austria einige Möglichkeiten. Keeper Alexander Nübel rettete mehrmals in höchster Not. Erst danach übernahmen die Kuntz-Schützlinge das Zepter und ließen kaum noch etwas zu. Offensiv blieben die deutschen Youngsters, die zuvor neun Tore in zwei Spielen erzielt hatten, aber einiges schuldig und kamen kaum zu zwingenden Abschlüssen. Unter dem Strich macht das natürlich nichts, denn das Halbfinale steht und die Qualifikation für Olympia ist eingetütet. Vielleicht war dieses Spiel ja auch ein Dämpfer zur richtigen Zeit für die DFB-Elf. Am Donnerstag steigt das Halbfinale, der Gegner steht erst morgen Abend fest, wenn die Gruppe C ihre letzten Spiele absolviert hat. Tschüss aus Udine und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Auf der anderen Seite muss Alexander Nübel nochmal ran und pariert einen Kopfball von Mathias Honsak aus kurzer Distanz sicher.

90 Die DFB-Kicker haben es jetzt natürlich nicht mehr eilig, kommen aber dennoch zu einer guten Chance. Mahmoud Dahoud geht von rechts in den Sechzehner und scheitert mit seinem Flachschuss an Schlager. Waldschmidt kommt fast an den Abpraller, muss aber letztlich einem Österreicher den Vortritt lassen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Bei Österreich ist der Dampf nun auch so langsam raus und das Spiel plätschert ein wenig dem Ende entgegen. Deutschland wird ins Halbfinale einziehen und die Dänen auf Platz zwei dürfen hoffen. Für Österreich ist die erste U21-EM nach der Vorrunde beendet.

87 Gelbe Karte für Benjamin Henrichs (Deutschland)

Die ist bitter! Henrichs verzögert einen Einwurf leicht und bekommt von Schiri Andris Treimanis Gelb gezeigt. Da das seine zweite ist, muss der Leverkusener im Halbfinale aussetzen. Harte Entscheidung, denn wirklich auf Zeit gespielt hat Henrichs da nicht.

85 Einwechslung bei Österreich -> Mathias Honsak

85 Auswechslung bei Österreich -> Husein Balic

84 Österreich drückt nochmal aufs Gas! Wieder einmal ist es Maximilian Ullmann, der über links Tempo macht und flach hinein gibt. Timo Baumgartl passt auf und klärt mit dem langen Bein zur Ecke.

83 Einwechslung bei Deutschland -> Robin Koch

83 Auswechslung bei Deutschland -> Maximilian Eggestein

83 Gelbe Karte für Suat Serdar (Deutschland)

Suat Serdar hat dem deutschen Mittelfeld mehr Durchschlagskraft in den Zweikämpfen verliehen, übertreibt es jetzt aber ein wenig und holt sich noch eine Gelbe ab.

80 Levin Öztunali zieht mal von rechts nach innen und feuert dann mit links aus 20 Metern aufs kurze Eck. Alexander Schlager hat den Braten gerochen, taucht früh ab und pariert sicher.

78 Einwechslung bei Österreich -> Adrian Grbić

78 Auswechslung bei Österreich -> Sasa Kalajdzic

77 ...und versucht es mit einem Schlenzer aufs kurze Eck. Alexander Schlager wäre wohl zur Stelle gewesen, doch der Ball geht sowieso einen halben Meter links vorbei.

77 Nächste gute Standardgelegenheit für Deutschland! Nadiem Amiri hat sich das Leder in 30 Metern halblinker Position zurechtgelegt...

75 Mahmoud Dahoud bringt den Ball nach innen, hat sich da aber offenbar nicht mit seinen potentiellen Abnehmern besprochen. Nur ein österreichischer Kopf kommt in Ballnähe und klärt.

73 Kevin Danso zeigt auf österreichischer Seite nach einem Zweikampf zunächst an, dass er ausgewechselt werden muss, gibt aber sogleich wieder Entwarnung und kann weitermachen. Anschließend holz Levin Öztunali auf rechts 20 Meter in der gegnerischen Hälfte den nächsten Freistoß heraus.

70 20 Minuten vor Schluss steht dieses Match zwar noch auf der Kipp, die deutsche Halbfinalteilnahme wird aber immer wahrscheinlicher. Da Dänemark im anderen Spiel der Gruppe B gegen Serbien auf 2:0 erhöht hat, könnte die DFB-Elf sich wohl sogar noch bis zu zwei Gegentreffer leisten.

68 Deutschland hat jetzt wieder etwas mehr Zugang zu diesem Spiel gefunden und erarbeitet sich zwei Eckbälle. Die sind allerdings beide völlig harmlos und Österreich kann sich schnell befreien.

65 Auf der anderen Seite gibts plötzlich die gute Möglichkeit für den eben eingewechselten Nadiem Amiri! Der Hoffenheimer wird von Luca Waldschmidt in die Gasse geschickt und läuft alleine auf Alexander Schlager zu. Amiri überwindet den Keeper zwar, doch seine Mischung aus Torschuss und Querpass landet weder im Tor, noch bei Levin Öztunali.

63 Immer wieder überbrücken die Österreicher die deutschen Ketten mit langen Diagonalbällen. Wieder einmal ist es der aktive Maximilian Ullmann, der auf links zum Flanken kommt, aber in der Mitte keinen Mitspieler findet. Dennoch gehts das teils viel zu leicht.

60 Stefan Kuntz hat es nicht wirklich geschafft, seiner Truppe in der Halbzeit in die Spur zu helfen. Deutschland ist weiterhin zu passiv und wird von Österreich in die eigene Hälfte gedrängt. Spielerisch ist das weit entfernt von dem, was die DFB-Jungs in den ersten beiden Spielen gezeigt haben.

57 Direkt nach dem Doppelwechsel auf deutscher Seite gibt es das nächste dicke Ding für die Austria! Christoph Baumgartner bedient Husein Balic, der alleine auf Alexander Nübel zuläuft. Der S04-Keeper bleibt lange stehen, verkürzt den Winkel geschickt und pariert sehenswert mit dem linken Bein.

56 Einwechslung bei Deutschland -> Nadiem Amiri

56 Auswechslung bei Deutschland -> Marco Richter

56 Einwechslung bei Deutschland -> Suat Serdar

56 Auswechslung bei Deutschland -> Florian Neuhaus

54 Der nächste Bundesligaakteur auf Seiten Österreichs kommt. Hoffenheims Christoph Baumgartner ersetzt Dejan Ljubicic.

54 Einwechslung bei Österreich -> Christoph Baumgartner

54 Auswechslung bei Österreich -> Dejan Ljubicic

53 Irgendwie fehlt die letzte Konzentration bei der deutschen Auswahl. Benjamin Henrichs unterläuft auf links einen hohen Ball und Marco Friedl kann den nächsten österreichischen Angriff einleiten. Letztlich kommt dabei allerdings kein Abschluss heraus.

50 Deutschland ist bemüht, jetzt per Ballbesitz die Kontrolle über diese Partie zu übernehmen und hält das Spielgerät lange in den eigenen Reihen. Mahmoud Dahoud will dann mal flanken und holt nach 50 Minuten die erste Ecke für den DFB heraus.

48 Die erste zielstrebige Aktion kommt vom deutschen Team. Benjamin Henrichs wird auf links in die Tiefe geschickt und flankt scharf auf den zweiten Pfosten. Dort ist Levin Öztunali in aussichtsreicher Position, wird allerdings beim Kopfball noch bedrängt und verfehlt die Kugel letztlich.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 intensiven und unterhaltsamen Minuten steht es in Udine zwischen Deutschland und Österreich 1:1! Für die DFB-Elf ist das Match gegen euphorische Nachbarn der erste echte Härtetest und man ist mit dem Remis bisher wirklich gut bedient. Zwar gingen die Kuntz-Schützlinge durch ein Traumtor von Luca Waldschmidt in Führung, anschließend spielte aber nur noch die Austria. Kevin Danso sorgte per Elfer für den verdienten Ausgleich, bevor Sasa Kalajdzic zweimal die österreichische Führung verpasste. Zunächst scheiterte der lange ÖFB-Stürmer am hervorragend reagierenden Alexander Nübel, dann am rechten Pfosten. Nach aktuellem Stand wäre Deutschland weiter, doch nur ein Gegentreffer könnte alles ändern. Wir dürfen uns also allemal auf eine spannende zweite Hälfte freuen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 In der Nachspielzeit fällt fast noch das 2:1 für Österreich! Marco Friedl flankt von rechts mit links scharf an den Fünfer, wo Sasa Kalajdzic frei zum Kopfball kommt, weil Alexander Nübel ziellos umherirrt und unter der Kugel durchläuft. Kalajdzic muss das Ding eigentlich machen, nickt den Ball aber an den rechten Pfosten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Knappes Ding! Die deutsche Defensive wehrt eine ÖFB-Ecke nur unzureichend ab und Marco Friedl lässt aus dem Rückraum mit links eine unglaubliche Fackel los! Die Kugel rauscht nur einen knappen halben Meter am linken Winkel vorbei und da wäre Alexander Nübel niemals herangekommen.

42 Was war das? Deutschland spielt es mal klasse und Benjamin Henrichs schickt Luca Waldschmidt in die Gasse. Der deutsche Toptorschütze legt vor dem Kasten von links quer und in der Mitte trifft der freistehende Levin Öztunali vor dem leeren Tor den Ball nicht! Die Abseitsfahne geht zwar auch noch hoch, das wäre aber sicher ein Fall für den VAR gewesen.

39 Die deutsche Mannschaft hat mit dem Ausgleich ein wenig die Struktur verloren und spielt es bei Ballbesitz auch zu umständlich. Immer wieder geben die Kuntz-Schützlinge das Spielgerät in aussichtsreicher Position leichtfertig her und kommen gar nicht erst zum Abschluss.

37 Gelbe Karte für Dejan Ljubicic (Österreich)

Ljubicic kommt gegen Neuhaus klar zu spät und verdient sich die erste Verwarnung auf österreichischer Seite.

34 Nübel rettet in höchster Not! Österreich drückt auf die Führung und hat diese so gut wie sicher als Sasa Kalajdzic nach Flanke von links aus vier Metern zum Kopfball kommt. Deutschlands Torhüter schmeißt sich aber im Stile eines Handballkeepers noch in die Flugbahn und verhindert den Einschlag mit einem sensationellen Reflex.

32 Gelbe Karte für Jonathan Tah (Deutschland)

Auch die zweite Verwarnung geht aufs DFB-Konto. Tah bringt Xaver Schlager im Mittelfeld rüde zu Fall und sieht zu Recht Gelb. Auch diese ist zunächst ohne Folgen.

31 Marco Richter tankt sich links mit grenzwertigen Mitteln gegen Kevin Danso durch und versucht es dann aus ganz spitzem Winkel selbst, scheitert aber an Keeper Schlager.

30 Nach einer halben Stunde geht das Remis in Udine voll in Ordnung. Der Außenseiter aus Österreich will seine kleine Chance wahren und hält voll dagegen, während Deutschland noch nicht bei 100% ist. Eine Extraportion Spannung ist mittlerweile drin, weil Dänemark im Parallelspiel gegen Serbien führt.

27 Deutschland kassiert also das dritte Gegentor im Turnierverlauf und zum dritten Mal ist es ein Elfmeter. Wie reagieren die Jungs von Stefan Kuntz auf diesen Rückschlag? Im Moment haben die Österreicher wieder ein wenig Oberwasser.

24 Tooor für Österreich, 1:1 durch Kevin Danso

Der Augsburger Innenverteidiger übernimmt die Verwantwortung und bleibt cool. Nübel bleibt lange stehen, taucht dann ins richtige Eck ab, kann den präzisen Schuss von Danso aber nicht abwehren. Links unten direkt neben dem Pfosten schlägt der Ball ein.

22 Gelbe Karte für Alexander Nübel (Deutschland)

Nübel sieht für sein Vergehen noch die erste Gelbe Karte der Partie.

22 Elfmeter für Österreich! Alexander Nübel kommt bei einer Hereingabe weit aus seinem Tor und springt mit angezogenem Knie in die Luft. Der Schalker pflückt die Kugel sicher runter, rammt mit seinem Knie aber Sasa Kalajdzic übel um. Das ist zwar eine klassische Torhüterbewegung, aber durchaus eine vertretbare Entscheidung.

20 Österreich spielt aber nach wie vor gut mit. Sascha Horvath legt an der rechten Seitenlinie ein kleines Tänzchen hin und bedient am Strafraum Philipp Lienhart, der aber nicht zum Abschluss kommt.

17 Mit dem Treffer haben die deutschen Youngsters den bis dato stürmischen Österreichern erstmal ein wenig den Wind aus den Segeln genommen. Im dritten Spiel ist das die dritte frühe Führung für die DFB-Elf, die sich nun sogar noch ein Gegentor erlauben darf.

14 Tooor für Deutschland, 0:1 durch Luca Waldschmidt

Und auf der Gegenseite geht Deutschland mit dem ersten Abschluss in Führung! Luca Waldschmidt weiß knapp 30 Meter zentral vor dem Tor nicht wohin mit der Kugel und produziert einfach mal ein Traumtor. Mit links jagt der Freiburger das Leder herrlich in den rechten Giebel und ÖFB-Keeper Alexander Schlager fliegt vergebens. Fünftes Turniertor für Waldschmidt!

13 Dicke Chance für Österreich! Husein Balic wird über rechts im Strafraum bedient und tankt sich dort bis zur Grundlinie durch. Seine harte Hereingabe verpasst der lange Kalajdzic in der Mitte mit dem langen Bein nur knapp.

10 Das deutsche Traumduo arbeitet schon wieder am nächsten Streich. Marco Richter sucht mit einer Hereingabe von halblinks Luca Waldschmidt, der am Elfer aber einen Schritt zu spät kommt. Anschließend versucht es Lukas Klostermann aus der Distanz, jagt das Leder aber meterweit über den Kasten.

8 Die Rot-Weißen legen ein enormes Tempo vor und holen die erste Ecke des Spiels heraus. Maximilian Ullmann lässt Lukas Klostermann auf dem linken Flügel ohne jegliche Täuschung einfach stehen und erst Jonathan Tah verhindert in der Mitte eine größere Chance. Die Ecke bringt dann allerdings keine Gefahr.

5 Marco Richter zieht auf dem linken Flügel erstmals an, wird im Strafraum aber von seinem Augsburger Teamkollegen Kevin Danso locker abgekocht. Neben Danso komplettiert Stefan Posch von der TSG Hoffenheim die Bundesliga-Innenverteidigung der Österreicher.

3 Den größeren Druck haben zweifelsohne die Österreicher, die unbedingt gewinnen müssen, um eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Entsprechend offensiv geht die Austria diese Partie an und macht enormen Druck. Deutschland kontert erstmals aussichtsreich, doch der finale Pass von Mahmoud Dahoud ist noch deutlich ungenau.

1 Der Ball rollt! Beide Teams sind in ihren klassischen Farben unterwegs, Österreich in rot und weiß, Deutschland in weiß und schwarz.

1 Spielbeginn

Die Hymnen sind verklungen, die Seiten gewählt. Es ist alles angerichtet für den großen Showdown in Gruppe B. Österreich gegen Deutschland - auf gehts!

Blicken wir noch kurz auf die Aufstellungen. Stefan Kuntz sieht erwartungsgemäß keinen Handlungsbedarf und vertraut der gleichen Elf wie beim 6:1 gegen Serbien. Beim ÖFB gibt es nach der Pleite gegen Dänemark zwei Wechsel. Husein Balic und Maximilian Ullmann beginnen für Sandro Ingolitsch und Mathias Honsak.

Geleitet wird die Partie vom lettischen Gespann aus Schiedsrichter Andris Treimanis und seinen beiden Assistenten Haralds Gudermanis und Aleksejs Spasjoņņikovs. Die Unparteiischen stehen auch bereits mit den Teams in den Katakomben bereit und werden die 22 startenden Akteure gleich auf den Rasen führen.

Aus der Historie kann der österreichische Nachwuchs tatsächlich keinen Mut schöpfen. Zehnmal hat man im U21-Bereich bereits gegen Deutschland gespielt und dabei noch nie gewonnen. Neunmal siegte die DFB-Elf, nur einmal trennte man sich unentschieden. Und selbst das würde Deutschland heute zum Halbfinale reichen und den ÖFB eliminieren.

Verzichten muss die die Truppe von Werner Gregoritsch weiter auf den zukünftigen Leipziger Hannes Wolf, der sich im ersten Gruppenspiel einen Bruch des rechten Außenknöchels zugezogen hatte. Unter anderem deshalb ist die Favoritenrolle für den ÖFB-Coach klar verteilt. "Wir waren schon gegen Serbien Außenseiter - diesmal ist es noch schlimmer", so Gregoritsch vor dem Duell mit Deutschland.

Auch die Österreicher waren mit einem 2:0 gegen Serbien perfekt ins Turnier gestartet, gaben die gute Ausgangslage durch das überraschend 1:3 gegen Dänemark aber wieder aus der Hand. "Deutschland hat brutal viel Qualität. Das wird ein unglaublich schwieriges Spiel", glaubt Philipp Lienhart. Doch der Kapitän hat durchaus Hoffnung: "Im Fußball kann alles passieren. Sicher sind sie haushoher Favorit, aber wir haben auch mit dem A-Team schon mal gegen Deutschland gewonnen."

Und die gute Ausgangsposition haben die deutschen Youngsters sich auch redlich verdient. Gegen Dänemark und Serbien zeigte die DFB-Auswahl furiosen Offensivfußball und belohnte sich mit insgesamt neun Toren, von denen allein sieben auf das Konto der beiden Stürmer Luca Waldschmidt (vier) und Marco Richter (drei) gehen. Auch wenn Deutschland als klarer Favorit ins Spiel geht, nimmt Kuntz die Aufgabe gegen den Nachbarn keinesfalls auch die leichte Schulter. "Das wird ein extrem emotionales Spiel. Es wird auch darum gehen, einen Rivalen zu schlagen."

Die DFB-Elf hätte auch im Falle einer Niederlage noch Chancen auf den Gruppensieg, wäre dazu allerdings auf Hilfe der noch punktlosen Serben angewiesen, die Dänemark schlagen müssten. Auch solche Spielchen will man sich im deutschen Lager unter keinen Umständen einlassen. "Auf Unentschieden spielen, das können wir gar nicht. Und das würde auch nicht unserem Gen entsprechen", stellte Coach Stefan Kuntz vor der Partie klar. Auch Keeper Alexander Nübel betonte: "Solche Rechenspiele sind gefährlich. Wir wollen gewinnen, dann stehen wir ganz sicher im Halbfinale."

Die Ausgangslage vor diesem Gruppenfinale ist klar. Der deutschen Nationalmannschaft reicht nach den klaren Siegen gegen Dänemark (3:1) und Serbien (6:1) heute bereits ein Unentschieden gegen Österreich, um sicher als Gruppensieger ins Halbfinale einzuziehen. Die Männer aus der Alpenrepublik brauchen hingegen definitiv einen Sieg, um überhaupt Chancen auf das Weiterkommen zu haben. Im Falle eines österreichischen Erfolgs würde vieles vom Parallelspiel zwischen Dänemark und Serbien abhängen. Nur bei einem Sieg mit drei oder mehr Toren wäre Österreich sicher Erster und im Halbfinale.