Nach einer Rückrunde, "die sehr weh tat", will der HSV in der 2. Liga "deutlich mehr bewegen als in der vergangenen Saison". Ziel ist der Aufstieg, sagt Klub-Präsident Marcell Jansen im Interview mit Peter Arnold, und setzt dabei auch auf die Fans.

Beitragslänge: 2 min Datum: 25.07.2019 Verfügbarkeit: