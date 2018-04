Sport | ZDF SPORTextra - Becker: "Die Wahrheit liegt auf dem Platz"

Boris Becker, Head of Men's Tennis im Deutschen Tennis Bund, glaubt an die Chance des DTB-Teams im Viertelfinal-Kracher gegen Nadal und Co. Vor allem Alexander Zverev könne auf Sand Weltklasse spielen, sagt er im Interview mit ZDF-Reporter Martin Wolff.