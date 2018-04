Nach dem tragischen Tod des belgischen Rad-Rennfahrers Michael Goolaerts beim Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix ist auch bei den deutschen Radprofis die Betroffenheit groß. "Es ist eines der gefährlichsten Rennen," sagte John Degenkolb im ZDF-Interview, "wir bewegen uns da im Grenzbereich. Aber so eine Situation ist nicht direkt mit dem Sport zu verbinden. Das Risiko fährt immer mit", so Degenkolb. Auch Nils Politt, der bereits etliche Rennen mit und gegen Goolaerts gefahren ist, zeigte sich bestürzt: "Es ist ein sehr, sehr trauriger Moment für den Sport", so der Radprofi.