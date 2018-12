Sport | ZDF SPORTextra - Ferstl: Noch Luft nach oben

DSV-Skirennläufer Josef Ferstl zeigt sich im Gespräch mit Katja Streso nach seinem Abfahrtslauf in Bormio zufrieden mit seiner Leistung. "Aber bis ganz nach vorne fehlt noch was", analysiert Ferstl, der am Freitag Elfter wurde.