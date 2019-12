Zorc: "Wollten es zu schön machen"

90 Fazit:

Die TSG 1899 Hoffenheim verabschiedet sich dank zweier später Treffer mit einem 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund in die Winterpause. Nach ihrem 1:0-Pausenvorsprung hatten es die Schwarz-Gelben zwar mit einem aktiveren Widersacher zu tun, doch erarbeiteten sie sich die deutlich besseren Chancen. In der Erarbeitung konkreter Abschlüsse blieben die Kraichgauer nämlich unauffällig, brachten Bürkis Gehäuse lange Zeit überhaupt nicht direkt in Gefahr, während der Gast wegen Nachlässigkeiten im gegnerischen Strafraum die Vorentscheidung verpasste. Die Schreuder-Truppe hob sich ihre Angriffspower wohl für die letzte Viertelstunde auf, denn in dieser wandelte sie den Rückstand durch Treffer von Joker Adamyan (79.) und Kramarić (87.) noch in eine Führung um, die sie daraufhin recht locker über die Zeit brachte. Während die Kraichgauer vor den restlichen Partien des Spieltags auf Rang sechs vorrücken, bleibt der BVB Vierter und könnte noch auf den fünften Platz abrutschen. Nach drei freien Wochenenden nimmt die Bundesliga ihren Betrieb Mitte Januar wieder auf. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt dann die SG Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund reist zum FC Augsburg. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Hakimi holt einen letzten Eckball über rechts heraus, für den Bürki mit nach vorne geht. Im zweiten Anlauf bekommen die Kraichgauer diesen geklärt. Unmittelbar danach ertönt der Schlusspfiff.

90 Bebou aus spitzem Winkel! Der Ex-Hannoveraner tankt sich über rechts gegen Schulz in den Strafraum und ballert aus schwieriger Lange mit rechts auf die kurze Ecke. Das Leder rauscht deutlich drüber.

90 Kommt der BVB zu einer späten Ausgleichschance? Die Hälfte der zusätzlichen Zeit ist bereits verstrichen, ohne dass es für TSG-Keeper Baumann noch einmal eng geworden ist.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Der Nachschlag in der PreZero-Arena soll fünf Minuten betragen.

90 Nach gut 90 Sekunden kommt die Meldung aus Köln: Vorbereiter Adamyan hat ganz knapp nicht im Abseits gestanden.

88 Wegen einer möglichen Abseitsstellung in der Entstehung gibt es einen längeren VAR-Check.

87 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:1 durch Andrej Kramarić

Die Kraichgauer drehen den Spielstand auf den letzten Metern! Der auf links in Richtung Grundlinie geschickte Adamyan flankt per linkem Innenrist mit viel Effet in den Sechzehner. Kramarić verlängert aus gut zehn Metern per Stirn in die rechte Ecke.

86 Schulz ist auf der linken Seite Adressat eines hohen Brandt-Balles. Er legt sich das Spielgerät rechts an Rudy vorbei, zirkelt es dann aber aus gut 14 Metern klar neben die rechte Stange.

85 Torschütze Götze macht Platz für Alcácer, der seit dem 14. September auf einen Treffer in der Bundesliga wartet.

84 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Paco Alcácer

84 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

83 Hakimi spielt von der rechten Strafraumlinie den nächsten harten Flachpass vor den Kasten. Diesmal ist es Sancho, der unbedrängt einen Schritt zu spät kommt.

82 Der BVB hat heute Abend nur wenige Abschlüsse der Schreuder-Truppe zugelassen, steht nun aber plötzlich lediglich mit einem Punkt da. Im Falle eines Unentschiedens könnte er in der Hinrundentabelle sogar noch hinter Lokalrivale Schalke landen.

79 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Sargis Adamyan

Die TSG gleicht aus! Nach einer halbhohen Hereingabe von rechts, die Piszczek unglücklich abfälscht, scheitert Locadia zunächst an der Fünferkante an Bürki. Den Abpraller drückt dann Adamyan mit dem rechten Innenrist in den halbleeren Kasten.

79 Der krampfgeplagte Baumgartner verlässt den Rasen. Letzter Joker auf Seiten der Kraichgauer ist Kadeřábek.

78 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

78 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

75 Der BVB dominiert das Geschehen eine Viertelstunde vor dem Ende, gibt der TSG gerade so gut wie nie die Chance, im Angriff aufzutauchen. Der gefühlte Vorsprung der Westfalen ist größer als der auf der Anzeigetafel.

72 Seit sieben Jahren haben die Schwarz-Gelben hier in Sinsheim nicht mehr gewonnen. Am 16. Dezember 2012 schossen Götze, Großkreutz und Lewandowski einen 3:1-Erfolg heraus. Es deutet viel darauf hin, dass die Negativserie heute gestoppt wird.

69 Akanji verpasst die Abnahme zum sicheren Tor! Nach starkem Brandt-Pass auf Hakimi spielt der Marokkaner von der rechten Sechzehner flach und hart in den Fünfmeterraum. Vor dem linken Pfosten will der aufgerückte Verteidiger einschieben, kommt aber einen Moment zu spät.

66 TSG-Coach Schreuder erhöht das Risiko, um die Offensive personelle aufzustocken. Er bringt den Angreifer Locadia für Mittelfeldmann Geiger.

65 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Jürgen Locadia

65 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

62 Der freie Baumgartner ist Adressat eines langen Skov-Schlages aus der eigenen Hälfte, verlängert diesen von der mittigen Strafraumkante direkt mit dem rechten Fuß. Das Spielgerät fliegt weit links am Dortmunder Kasten vorbei.

60 Sancho dribbelt nach Brandts Pass im Rahmen eines Gegenstoßes über halblinks in den Sechzehner und wird dann unweit des Elfmeterpunkts durch eine saubere Grätsche durch Hübner gestoppt. Es gibt dennoch eine kurze Unterbrechung für einen VAR-Check, doch der fällt korrekterweise negativ aus.

57 Zu eigensinnig von Hakimi! Wieder einmal hat der Leihspieler aus Madrid über rechts sehr viel Platz. Er tankt sich in den Strafraum und entscheidet sich dort aus schwierigem Winkel für einen Flachschuss in Richtung langer Ecke, anstatt vor den Kasten zu passen. Das Spielgerät fliegt an der Stange vorbei und kullert ins Seitenaus.

55 Hoffenheim kann mit dem Wiederbeginn zufrieden sein, sorgt für ausgeglichene Verhältnisse. In den Ballbesitzphasen gehen die Kraichgauer in dieser Phase deutlich strukturierter vor als im ersten Abschnitt.

52 Brandt hat das 0:2 auf dem Fuß! Nach einem hohen Ballgewinn bedient Götze Sancho an der zentralen Strafraumkante. Der gibt weiter auf den Ex-Leverkusener, der aus halbrechten 13 Metern gegen Baummans Brust ballert. In der Wiederholung zeigt sich: Wegen einer vorherigen Abseitslage Sanchos hätte ein Treffer nicht gezählt.

50 Geigler flankt einen Freistoß vom rechten Flügel scharf auf den Elfmeterpunkt. Dort klärt der frische Piszczek per Kopf; zudem hat Schiedsrichter Zwayer ein Offensivfoul erkannt.

48 Gleich drei Wechsel wurden in der Pause vorgenommen. Bei den Hausherren übernimmt Adamyan von Samassékou. Auf Gästeseite ist Hummels wegen seiner Verletzung am linken Handgelenk in der Kabine geblieben. Der Ex-Nationalspieler wird durch Piszczek ersetzt. Zudem macht Hazard Platz für Bruun Larsen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der PreZero-Arena! Der BVB hat die klare Überlegenheit der ersten Viertelstunde zwar nicht halten können, war trotz der zwischenzeitlichen stärkeren Phase der Kraichgauer aber insgesamt deutlich zielstrebiger. Hoffenheim kann kaum Gefahr im gegnerischen Strafraum erzeugen.

46 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Jacob Bruun Larsen

46 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

46 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Łukasz Piszczek

46 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sargis Adamyan

46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause der Freitagabendpartie bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0. Die Schwarz-Gelben präsentierten sich in der Anfangsphase als dominant und belohnten sich nach zwei halbgaren Chancen durch Götze in der 17. Minute mit dem Führungstreffer. In der Folge wurden die Kraichgauer zwischenzeitlich aktiver und schrammten bei einem Lattenfreistoß durch Skov nur hauchdünn am Ausgleich vorbei (26.). Die Schlussminuten gehörten dann wieder der Favre-Truppe, die durch Hazards durch Baumann an den Querbalken gelenkten Schuss beinahe ihr zweites Tor nachlegten (39.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 ... nach kurzer Ausführung kommen Brandt und Götze im Sechzehner zu Schüssen. Beide Versuche werden geblockt.

45 Hakimi holt über rechts gegen Hübner einen Eckstoß heraus...

42 Bebou flankt von der rechten Außenbahn scharf vor den kurzen Pfosten. Hummels ist jedoch perfekt positioniert und schlägt das Spielgerät direkt aus der Gefahrenzone.

39 Hazard scheitert an Baumann und der Latte! Der Belgier packt aus halbrechten 18 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus, der für den linken Winkel bestimmt ist. Baumann ist rechtzeitig abgehoben und lenkt das Leder an die Oberkante des Querbalkens.

38 Kramarić dribbelt am linken Strafraumeck. Er sieht, dass es mit Solo in den Sechzehner schwer wird, und will auf den Flügel auf Skov weitergeben. Der ist allerdings gar nicht mitgelaufenen und der Pass geht ins Leere.

35 Hakimi gegen Baumann! Wieder geht es über den aktiven rechten Flügel. An der Strafraumkante schickt Brandt den Leihspieler aus Madrid steil. Der will das Leder aus sieben Metern und spitzem Winkel mit der rechten Pieke am herauslaufenden Keeper vorbei befördern, doch der rettet mit dem linken Fuß.

32 Dortmund hat in der Arbeit gegen den Ball Probleme, kann kaum einen Angriff des Schreuder-Teams im Mittelfeld ausbremsen. Nach einer guten halben Stunde begegnen sich die Widersacher in Sinsheim auf Augenhöhe.

29 Die Kraichgauer sind nach dem Gegentor deutlich aktiver geworden und kommen dadurch nun zu ihren Aktionen im offensiven Felddrittel. Im Falle einer Pleite könnte die TSG morgen noch auf den zehnten Platz der Hinrundentabelle abrutschen.

26 Skov trifft den Querbalken! Der Däne befördert den fälligen Freistoß aus halblinken 26 Metern mit dem linken Spann in Richtung oberer halblinker Ecke. Der geschlagene Bürki hat Glück, dass ihn das Aluminium rettet.

25 Gelbe Karte für Manuel Akanji (Borussia Dortmund)

Akanji kann mit Baumgartner nicht Schritt halten. Er reißt den Österreicher zu Boden und kassiert für dieses taktische Vergehen die erste Verwarnung des Abends.

23 Bisher harmlose Hausherren setzen durch Skov und Rudy erste Versuche aus der zweiten Reihe ab. Beide Schüsse fliegen weit am Gästekasten vorbei, so dass Bürki nicht zum Eingreifen gezwungen ist.

21 Sancho mit schwachem Abschluss! Der Englänger attackiert gegen aufgerückte Kraichgauer über den freien linken Flügel und dringt in den Sechzehner ein. Aus spitzem Winkel visiert er die lange Ecke an, doch sein Versuch geht völlig fehl und landet im rechten Toraus.

20 Hummels hat Schmerzen im linken Handgelenk und bekommt deshalb einen Verband. Die Verletzung hat er sich bei seiner Chance in Minute 16 zugezogen.

17 Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Mario Götze

Schwarz-Gelb jubelt in Sinsheim! Hakimi wird von Hazard steil auf die rechte Strafraumseite geschickt. Er spielt erneut flach in den Fünfmeterraum. Dort ist Götze diesmal zur Stelle und spitzelt die Kugel an Baumann vorbei. Rudy will retten, kann aber nicht verhindern, dass sie über die Linie rollt.

16 ... und die hat es in sich! Hummels verlängert Hazards' Ausführung vier Meter vor dem linken Pfosten in Bedrängnis mit dem Rücken in Richtung langer Ecke. Das Spielgerät fliegt nicht weit über Baumanns Kasten hinweg.

15 Rudy klärt nach Schulz' Flanke auf Kosten einer Ecke ins linke Toraus...

14 Dortmund würde schon mit einem Remis zumindest für eine Nacht auf den dritten Platz vorrücken. Hinrundenvierter wären die Schwarz-Gelben nur dann sicher, sollten sie das Gastspiel in Sinsheim für sich entscheiden.

11 Hakimi sucht Götze! Der Marokkaner bricht auf dem rechten Flügel ḿit hohem Tempo durch und spielt flach vor den kurzen Pfosten. Der WM-Finaltorschütze kommt am Fünfmeterraum einen Schritt zu spät.

9 Der BVB hat in den Anfangsmomenten klare Ballbesitzvorteile, beherrscht die Mittelfeldräume. Nennenswerte Vorstöße in das letzte Drittel gelingen ihm allerdings noch nicht.

6 Lucien Favre stellt nach dem 3:3-Heimunentschieden gegen den RB Leipzig zweimal um. Nico Schulz und Mario Götze nehmen die Plätze von Raphaël Guerreiro (Bank) und Marco Reus (Muskelfaserriss) ein.

4 Nach einem langen Anspiel aus der eigenen Hälfte hat Bebou auf halblinks freie Bahn. Er tankt sich in den Sechzehner und scheitert mit einem flachen Schuss auf die linke Ecke aus 14 Metern an Bürki. Dann geht wegen einer knappen Abseitsstellung des Ex-Hannoveraners die Fahne des Linienrichters hoch.

3 Alfred Schreuder hat im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg beim 1. FC Union Berlin drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Pavel Kadeřábek, Sargis Adamyan (beide auf der Bank) und Stefan Posch (nicht im Kader) beginnen Håvard Nordtveit, Dennis Geiger und Christoph Baumgartner.

1 Hoffenheim gegen Dortmund – Durchgang eins in der PreZero-Arena läuft!

1 Spielbeginn

Vor gut 28000 Zuschauern betreten die 22 Akteure den Rasen.

Mit der Regeldurchsetzung des 23. Bundesligavergleichs zwischen Kraichgauern und Westfalen wurde Felix Zwayer beauftragt. Der seit August 2009 in der Bundesliga tätige FIFA-Schiedsrichter leitet auf diesem Level seine 161. Partie. Dabei unterstützen ihn die Linienrichter Thorsten Schiffner und Marco Achmüller sowie der Vierte Offizielle Florian Badstübner.

"Leipzig hatte nicht viele Chancen, so wie gegen uns haben sie in dieser Saison noch nicht gelitten. Natürlich ist es schwer zu akzeptieren, dass wir nicht gewonnen haben, aber wir schauen schon wieder nach vorne", findet Trainer Favre, dass sein BVB einen Sieg verdient gehabt hätte. Sinsheim war für den BVB in den letzten Jahren übrigens kein gutes Pflaster: Seit fast auf den Tag genau sieben Jahren hat er dort nicht mehr gewonnen.

Borussia Dortmund hat vor drei Tagen 3:3-Unentschieden gegen den RB Leipzig gespielt. Dabei verspielten die Schwarz-Gelben gegen den Tabellenführer aus Sachsen nach den Treffern von Weigl (23.) und Brandt (34.) nicht nur eine 2:0-Pausenführung, sondern verpassten es auch, den erneuten Vorteil durch Sanchos Tor (55.) zu halten. Der Rückstand auf Rang eins beträgt daher weiterhin vier Zähler.

"Es war sehr wichtig für uns, mal wieder zu gewinnen. Mit dem Ball war es nicht unser bestes Spiel, aber von der Art und Weise war es eine gute Mischung. Die Spieler haben super füreinander gekämpft und sich eingesetzt. Das brauchen wir auch gegen Borussia Dortmund. Mit dem Ball muss es besser sein, aber die Aggressivität in der Defensive war sehr gut", umreißt Coach Schreuder das grobe Anforderungsprofil für den heutigen Abend.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich am Dienstagabend mit 2:0 beim heimstarken Aufsteiger 1. FC Union durchgesetzt. Die Kraichgauer trafen durch Bebou (56.) und Baumgartner (90.) und sorgten nach 14 Gegentoren in den vorherigen fünf Matches für Torhüter Baumanns erste weiße Weste seit dem 1. November. Für die Schreuder-Truppe war es das Ende einer Sieglosserie von vier Begegnungen.

Bevor sich die Bundesliga für drei Wochenenden in die Winterpause verabschiedet, beenden die 18 Klubs wenige Tage vor Weihnachten die Hinrunde. Am Ende der Englischen Woche werden allenthalben die letzten Kräfte mobilisiert, um den Kurzurlaub mit einem guten Gefühl verbringen zu können. Sowohl die TSG als auch der BVB können in der Tabelle noch vorrücken, aber auch abrutschen.

Kurzer Blick auf die wichtigsten Personalien der Startformationen: Bei den Hausherren rutschen Nordtveit, Geiger und Baumgartner in die erste Elf. Auf Gästeseite dürfen sich in Abwesenheit des verletzten Kapitäns Reus Schulz und Götze von Anfang an beweisen.