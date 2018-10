Der zweimalige Sieger Jan Frodeno fällt nach einer Stressfraktur im Iliosakralgelenk aus. Der 37-Jährige dominierte in dieser Saison, gewann den IRONMAN Frankfurt und die IRONMAN 70.3-WM in Südafrika. Frodeno galt als Topfavorit auf den Sieg in Kona. Durch seinen Ausfall wird das Rennen nun deutlich offener.