Überbiker gegen Laufspezialisten

Im vergangenen Jahr hatte Sanders den prestigeträchtigen Sieg über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen auf der Pazifikinsel bereits vor Augen. Doch nach 37 Kilometern des Marathons, fünf Kilometer vor dem Ziel, rannte Lange an ihm vorbei wie ein junger Gepard an einem altersschwachen Trampeltier.



Eine ähnliche Assoziation will Sanders in diesem Jahr auf keinen Fall hervorrufen, so viel steht fest. Der 30-Jährige hat seine Saison voll auf Hawaii ausgerichtet, er hat im Sommer einige Rennen ausgelassen und sich ganz auf den Showdown im Paradies konzentriert.