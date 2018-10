Die Hawaii-Experten fürs ZDF

In Frankfurt erlebte er dann seinen großen Durchbruch bei den Herren, als er 2002 erstmals Deutscher Meister auf der Kurzdistanz wurde. Zwei Jahre später qualifizierte er sich zudem für seinen großen Traum - die Olympischen Spiele. Weger einer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber konnte er aber nicht an den Spielen in Athen teilnehmen.



Vier Jahre später in Peking war es dann aber soweit. Im Olympischen Rennen wurde Unger Sechster. Den Sieg holte sein Freund und langjähriger Teamkollege Jan Frodeno. Seinen einzigen Triathlon in der Langdistanz bestritt Daniel Unger mit 34 Jahren beim Ironman Germany in Frankfurt 2012. Der Schwabe kam auf Platz 15 ins Ziel. Beim Ironman auf Hawaii wird Daniel Unger die TV-Übertragung im ZDF als Experte unterstützen.