Speer-Star Vetter mit Qualifikations-Rekord

Im 400-Meter-Hürden-Finale der Frauen gewann die US-Amerikanerin Kori Carter in 53,07 Sekunden vor ihrer favorisierten Landsfrau Dalilah Muhammad (53,50). Bronze ging an die Jamaikanerin Ristananna Tracey (53,74). Auch Gold im Dreisprung der Männer ging in die USA. Der zweimalige Olympiasieger Christian Taylor verteidigte als erster Dreispringer der Geschichte seinen WM-Titel mit 17,68 m erfolgreich. Silber ging an Taylors Landsmann Will Claye (17,83), Bronze sicherte sich Peking-Olympiasieger Nelson Evora (17,19/Portugal).