Jürgen Klopp - die Dokumentation

Jürgen Klopp ist derzeit eine der populärsten Fußball-Persönlichkeiten. Ein Porträt über den Trainer des Champions-League-Siegers FC Liverpool.



Kein deutscher Fußballtrainer erreicht annähernd die Sympathiewerte von Jürgen Klopp. Ihm liegen nicht nur die fußballverrückten Fans an der Anfield Road zu Füßen. Wie er das schafft, was ihn dabei antreibt und persönlich bewegt, verrät Jürgen Klopp im Filmporträt.



Klopps Auftreten als "the normal one", als leidenschaftliche Trainer-Persönlichkeit, die sich der Klub-Historie und den Anhängern gegenüber zutiefst loyal verhält, verschafft ihm - ähnlich wie in Mainz oder Dortmund - auch in der Hafenstadt am Mersey höchste Anerkennung.