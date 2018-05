Exklusiv

Sport | ZDF SPORTextra - Kahn: "KSC braucht Stabilität und Kontinuität"

Am Freitag (18 Uhr/ ZDF) kämpft der KSC gegen Erzgebirge Aue um einen Platz in der 2. Bundesliga. "Es wäre dem Verein zu wünschen, dass er mal Stabilität und Kontinuität reinbekommt", so Oliver Kahn. Bis zur Bundesliga sei es noch ein "sehr langer Weg".