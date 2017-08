Die erste WM-Medaille für die Flotte des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) hatte der Dresdner Tom Liebscher erobert. Im Kajak-Einer über 1000 Meter besiegte er im Schlussspurt den Portugiesen Fernando Pimenta und den Tschechen Josef Dostal.



Die London-Olympiasiegerinnen Franziska Weber und Tina Dietze gewannen Silber im Kajak-Zweier. Die Olympiazweiten von Rio mussten sich auf der 500-m-Distanz nur den Neuseeländerinnen Lisa Carrington und Caitlin Ryan geschlagen geben. Bronze ging an Spela Ponomarenko/Anja Osterman (Slowenien). Für die Europameisterinnen Weber/Dietze war es nach Gold bei der Heim-WM 2013 in Duisburg und Bronze 2015 in Mailand bereits die dritte WM-Medaille auf der olympischen Strecke.