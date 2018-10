Kroos: "Löw hat Weitermachen verdient"

Abseits der Diskussion um die Äußerungen von Michael Ballack freut sich Toni Kroos auf die anstehenden Duelle in der Nations League: «Die Duelle klingen gut im Ohr», sagte Real-Madrid-Profi Toni Kroos vor den anstehenden zwei Partien am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen die Niederlande in Amsterdam und drei Tage später in Paris gegen Weltmeister Frankreich. «Von daher sind wir motiviert und streben sechs Punkte an», sagte Kroos.