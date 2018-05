"Der KSC ist kein Drittliga-Verein"

Ein Aufstieg, sagt KSC-Urgestein Oliver Kahn, böte die Chance auf mehr „Stabilität und Kontinuität“. Das schließe wichtige Positionen im Verein ein wie etwa die des Trainers.



„Eine richtige Entwicklung lässt sich in Karlsruhe bisher nicht erkennen“, so Kahn. Zurück in die Bundesliga sei es ein langer Weg, „zuerst muss sich der KSC in der zweiten Liga etablieren bevor man wieder an die erste Liga denken kann“. Mehr Stabilität verspricht sich der KSC vom ehemaligen DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock, den Kreuzer im Sommer 2017 als Geschäftsführer nach Karlsruhe lotste.