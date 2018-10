Lea Schüller – die Hoffnungsträgerin

Genau wie die für die SGS Essen antretenden Nationalspielerinnen hat ja auch der 67-Jährige eine besondere Bindung an die Ruhrgebietsstadt und das Stadion an der Hafenstraße: Hier spielte das einstige Kopfballungeheuer zwischen 1975 und 1978 in der Bundesliga und zweiten Liga, ehe Hrubesch zum Hamburger SV weiterzog und eine bemerkenswerte Karriere machte. Was er Jungs und Mädels bis heute vermittelt: das Fußball Spaß machen muss.