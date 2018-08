Höhenflug nach Herz-OP

In Nürnberg ermitteln die deutschen Leichtathleten in Nürnberg ihre nationalen Champions 2018. Zudem werden die noch freien Tickets für die Europameisterschaften vom 6. bis 12. August in Berlin vergeben.



ZDF SPORTextra sendet am Sonntag von 16:00 - 19:00 Uhr Bilder von der Leichtathletik-DM in Nürnberg. Außerdem im Programm: Die Schwimm-DM in Berlin, der CHIO in Aachen und Bogenschießen in Berlin.