Allerdings ist der Olympiasieger sportlich in diesem Jahr noch nicht wieder so recht in Schwung gekommen. Anders als Robert hat Christoph die geforderte WM-Norm von 65 Metern noch nicht geknackt. Er habe seinen Trainingsumfang um 15 bis 20 Prozent reduziert, "um dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich nach der harten Olympia-Saison zu regenerieren“, sagte der 27-Jährige kürzlich der "Sport Bild“. 64,13 Meter – so weit flog sein Diskus bei seinem besten Wurf des Jahres. Viel fehlt also nicht mehr zur Norm und Harting ist zuversichtlich, sie bei den nationalen Titelkämpfen in Erfurt zu knacken. Robert Hartings Jahresbestleistung steht bei 66,20 Metern. Außerdem wollen und könnten noch Martin Wierig (30, Magdeburg, 65,56 Meter), David Wrobel (26, Magdeburg, 64,66 Meter) und Markus Münch (31, Potsdam, 63,78 Meter) ein Wörtchen bei der Vergabe der WM-Tickets im Diskuswurf mitreden.



Am Wochenende geht es somit nicht nur um ein innerfamiliäres Kräftemessen der Hartings, es geht nicht nur um dieses spannungsgeladene Bruder-Duell, das Robert Harting in diesem Jahr bereits zweimal für sich entscheiden konnte, es geht vor allem um die Frage: Schafft der Olympiasieger noch den Sprung auf den WM-Zug? Kann er so gut, wie er in Rio ohne den Bruder als Konkurrenten war, auch mit ihm im Feld sein? Spielt keine Rolle, meint Christoph Harting. Er sagt: "Er ist ein Gegner wie jeder andere auch. Ob da jetzt meine Großmutter im Ring steht, mein Bruder oder mein bester Freund – das ist egal. Es geht darum, die optimale Leistung zu generieren.“