Und vor allem in zwei Disziplinen gehe er davon aus, die kommenden Weltmeister im Starterfeld zu haben: Beim Stabhochsprung und beim Speerwerfen der Männer. In beiden Disziplinen ist zur Zeit eine gigantische Generation aktiv, Sechs-Meter-Sprünge und 90-Meter-Würfe sind fast schon Normalität. Das Speerwerfen wird zudem von deutschen Athleten dominiert. Olympiasieger Thomas Röhler, Weltmeister Johannes Vetter und der Deutsche Meister Andreas Hofmann gehören alle dem elitären 90-Meter-Klub an und werden in Berlin starten. Ihr größter Widersacher wird wohl der Este Magnus Kirt sein, der mit 90,61 Metern die Weltjahresbestenliste vor Hofmann und Vetter anführt. Die Deutschen haben die Mega-Marke in diesem Jahr alle noch nicht übertroffen, vor allem Hofmann und Vetter waren aber bereits nah dran.



Die sechs Meter haben in diesem Jahr bereits drei Stabhochspringer überflogen, und alle drei werden in Berlin dabei sein: Weltmeister Sam Kendricks (USA, 6,06 Meter), Polens Rekordhalter Piotr Lisek (6,02 Meter) und Europameister Armand Duplantis (Schweden). Die Stabhochspringer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) sind in den vergangenen Jahren in dieser einstigen deutschen Vorzeigedisziplin ein wenig ins Hintertreffen geraten, der ehemalige Weltmeister Raphael Holzdeppe hat in dieser Saison eine 5,80 Meter stehen, seine Bestleistung aus dem Jahr 2015 steht bei 5,94 Metern.