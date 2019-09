Moderator in Doha: Norbert König

Quelle: ZDF

Wegen der geringen Zeitverschiebung (+ 1 Std. zur MESZ) und der vorwiegend am Abend angesetzten Wettbewerbe in Doha können die TV-Zuschauer die WM zur besten Sendezeit erleben. In der Regel zwischen ca. 16.00/17.00 und 22.00/23.00 Uhr. Ergänzt werden die langen WM-Sendestrecken im Hauptprogramm durch ein Online- und Livestream-Angebot bei zdfsport.de. Das Sendevolumen von ca. 24 Stunden allein im TV-Programm und eine aufwändige Kameratechnik garantieren den Zuschauern die ganze Vielfalt der olympischen Kernsportart Leichtathletik – live präsentiert in attraktiven Bildern aus Katar. Aber auch Themen jenseits von "schneller, höher, weiter" stehen im Blickpunkt einer sorgfältigen und kritischen journalistischen ZDF-Berichterstattung: Fairness, Teamgeist, Erklärstücke zu einzelnen Disziplinen, Athletenporträts, IAAF Inside, Doping und vieles mehr.