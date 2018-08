Holzdeppe und Molitor enttäuschen

Die Hoffnungen auf eine weitere Medaille erfüllten sich am Dienstagabend nicht, weil zwei Routiniers patzten. Dabei setzte Holzdeppe allen die Krone auf. Der Weltmeister von 2013 mühte sich vergeblich an seiner Anfangshöhe von 5,50 m ab und kassierte zwölf Monate nach dem bitteren Qualifikations-Aus bei Olympia in Rio die zweite Enttäuschung bei einem Großereignis in Folge. "Das ist frustrierend. Ich bin im Moment einfach enttäuscht über mich selber", sagte Holzdeppe: "Eigentlich lief vorher alles super, ich hatte mir viel mehr vorgenommen. Ich habe mich besser gefühlt als in der Quali, war super drauf."



Trotz einer durchwachsenen Saison hatte der 27-Jährige Gold als erklärtes Ziel ausgegeben. "Ich will meinen Titel zurückhaben", hatte Holzdeppe gesagt: "Ich bin in der Form, vorne mitzuspringen, wenn es darum geht, jeden zu schlagen." In London schlug er sich selbst, niemand anderen. Gold sicherte sich als zweiter US-Amerikaner nach Brad Walker (2007) mit 5,95 m der 24-jährige Sam Kendricks.