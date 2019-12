Gesucht werden die Nachfolger von Tennisspielerin Angelique Kerber, Triathlet Patrick Lange und der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Als Titel-Favoriten gelten unter anderem Zehnkämpfer Niklas Kaul, Weitspringerin Malaika Mihambo und das deutsche Skisprung-Team der Männer. Sie wurden in diesem Jahr allesamt Weltmeister.



Das gilt auch für das Skisprung-Team der Frauen und den Deutschland-Achter der Ruderer. Außerdem werden den Ironman-Siegern Jan Frodeno und Anne Haug gute Chancen eingeräumt. In jedem Fall verspricht das Familientreffen des deutschen Sports im Bénazetsaal des Kurhauses von Baden-Baden an der Schwelle zum Olympiajahr 2020 wieder jede Menge Spannung und Glanz.