Deutschland geht bei der WM 2022 sowohl in der Mannschafts- als auch in der Einzelwertung als Titelverteidiger an den Start. Nach 2014 sicherte sich die deutsche Equipe auch bei den Weltreiterspielen 2018 Mannschaftsgold. In der Einzelwertung holten Isabell Werth und Bella Rose 2018 den Titel. Bei der Dressur-WM in Herning 2022 werden die Karten neu gemischt. Isabell Werth hat in diesem Jahr ihre beiden Top-Stuten Weihegold OLD und Bella Rose verabschiedet. Jessica von Bredow-Werndl erwartet ihr zweites Kind und wird deshalb in Herning fehlen.