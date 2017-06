Löws Plan mit den Perspektivspielern

Und dann ist da eine Reihe von Spielern, die schon Länderspiele aufweisen können und oft genug als Ergänzungskräfte in einem Länderspielkader standen. Vor allem Emre Can (23, FC Liverpool) kann nun demonstrieren, dass der Reifeprozess aus dem Verein bis ins Nationalteam abstrahlt. Selbiges gilt für Julian Brandt (21, Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (24, AS Rom) und erst recht für Julian Draxler (23, Paris St. Germain), der mit 28 Länderspielen und der Erfahrung von WM- und EM-Turnier erster Anwärter auf die Kapitänsbinde sein dürfte.



Bezeichnend noch, dass Leon Goretzka (22, FC Schalke 04) nicht die U21-EM in Polen bestreitet, sondern in Russland vorspielt. Offenbar hat Löw vom charakterfesten Mittelfeldspieler eine ähnlich hohe Meinung wie der FC Bayern. Der Trainer nannte es am Pfingstmontag generell eine "spannende Geschichte“, wer auf dem Platz die Aufgaben übernehme. Vor allem, wenn für die DFB-Auswahl am 19. Juni in Sotschi gegen Australien der Confed Cup startet.