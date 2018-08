Sport | ZDF SPORTextra - Deutsche Topteams im Viertelfinale

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie Chantal Laboureur und Julia Sude halten bei der Beachvolleyball-WM in Wien ihren Traum von der ersten WM-Medaille am Leben. Beide Teams zogen ins Viertelfinale (Do., ZDF-Livestream) ein.