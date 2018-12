Luitz geht gegen Disqualifikation vor

"Wir stehen hinter Stefan", betonte DSV-Sprecher Ralph Eder am Freitag. Luitz hatte beim Riesenslalom in Beaver Creek Anfang Dezember erstmals in seiner Karriere gewonnen. Zwischen den Durchgängen hatte er an der Strecke Sauerstoff über eine Maske eingeatmet und damit gegen das Anti-Doping-Reglement der FIS verstoßen.