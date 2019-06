Lukas Nmecha: Deutsche Sturmhoffnung aus England

Nicht umsonst schlagen bereits seit einigen Jahren hiesige Fußballexperten in regelmäßigen Abständen Alarm. Zuletzt warnte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic, einst selbst Mittelstürmer alter Prägung, im Interview mit der FAZ: „Ich habe es immer für einen großen Fehler gehalten, dass wir in der Ausbildung in Deutschland nicht mehr auf den klassischen 'Neuner' gesetzt haben. Wenn ich mir die Jugend anschaue, wie viele Mittelstürmer haben wir denn noch? Puh, das wird schwer für Deutschland.“ In diesem Kontext klingt es wie ein Eingeständnis, wenn U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sagt: „Wir haben aktuell pro Jahrgang nicht mehr die Masse an überragenden Talenten.“ Kuntz sprach explizit von Talenten vom Schlage eines Kai Havertz. Am dringlichsten aber ist der Mangel an Fachkräften im Sturm.