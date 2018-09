Mann gegen Mann in Alta Badia

Bei den zwei Rennen, die 2015 und 2016 ebenfalls in Alta Badia ausgetragen wurden, war Hirscher jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Der Start ist wichtig, denn wenn das Klapptor fällt, müssen die Athleten reaktionsschnell anschieben.



Auch sonst ist der Wettbewerb speziell. Es wird Mann gegen Mann gefahren auf einem kurzen Hang, der mit zwei Sprüngen gespickt ist. Die Torabstände sind ungewöhnlich, nicht so eng wie beim Slalom und nicht so weit, wie beim Riesenslalom. Trotzdem betonen die meisten Athleten, dass sie Spaß an dieser neuen Disziplin im Weltcup haben, die auch im Slalom ausgetragen wird.