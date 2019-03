Bottas siegt zum Auftakt

Valterri Bottas feiert seinen Sieg in Melbourne

Quelle: dpa

Aus dem ersten großen Duell der vermeintlichen Titelrivalen wurde im ersten von 21 Saisonrennen nichts. Der Start lief für Hamilton schon nicht so, wie er es sich nach seiner 84. Karriere-Pole am Samstag vorgestellt hatte. Die Räder drehten durch, der 34 Jahre alte Brite konnte seinen Silberpfeil nicht so beschleunigen wie Teamkollege Bottas. Der Finne zog nach wenigen Metern innen vorbei, allein das dürfte ihm schon gutgetan haben: In der vergangenen Saison gewann Bottas nicht ein Rennen, er muss in diesem Jahr abliefern.