Maximilian Günther

Für den Allgäuer, der nach drei Jahren Formel 3 und einer Saison in der extrem teuren GP2, in der ein Fahrer mindestens zwei Millionen Euro Sponsorengelder mitbringen muss, im Winter 2018/19 in die Formel E wechselte, bedeutete dieser erste Triumph unglaublich viel: "Für mich ist mit dem Sieg ein Traum in Erfüllung gegangen, so Günther, der anfügt: "Vor einem Jahr musste ich nach dem Rennen in Santiago meine Formel-E-Karriere unterbrechen".



Damals noch im Dragon-Team, musste er aus nie ganz durchschaubaren politischen Gründen für ein paar Rennen dem Brasilianer Felipe Nasr, Ex-Formel-1-Pilot bei Sauber, Platz machen, ehe er gegen Saisonende noch einmal die Chance bekam, sein Talent zu zeigen. Und prompt so überzeugte, dass ihn BMW als Werksfahrer für 2019/20 verpflichtete. "Jetzt, zwölf Monate später an gleicher Stelle zu gewinnen, beweist mir, dass es richtig war, weiterhin an mich zu glauben, hart an mir zu arbeiten und meinen Weg unbeirrt weiter zu gehen."