Das Streben nach Stabilität

Natürlich hat Joachim Löw hinterher weit nach Mitternacht nicht mehr die Stimmungen vom Fußball-Volk eingeholt. Etwa in jenen bayrisch geprägten Münchner Bahnhofskneipen, in denen die Höhepunkte vom Länderspiel-Klassiker zwischen Deutschland und Frankreich noch in Endlosschleife liefen. Und in denen eingedenk des Chancenübergewichts in Halbzeit zwei ja der Eindruck aufkam, der entthronte Weltmeister hätte gegen den amtierenden Weltmeister gewinnen müssen.