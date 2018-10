Abgeflachte Rivalität

Die Rivalität der beiden Nationen begann bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Die Niederlande hatten sich erstmalig seit 1938 für eine Endrunde des Turniers qualifiziert und waren nach Jahren in der fußballerischen Bedeutungslosigkeit wieder zurück in der Weltspitze. Das Team um Johan Cruyff galt als Favorit.



Die deutsche Mannschaft spielte ein mäßiges Turnier und unterlag in der Vorrunde gegen die DDR. Dennoch schaffte es das Team unter Trainer Helmut Schön ins Finale. Dort trafen die beiden Nationen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Zwei Elfmeter sorgten bis kurz vor der Pause für ein ausgeglichenes Spiel, ehe Gerd Müller zum Siegtreffer einnetzte. Für die bis dato titellosen Niederländer war das ein herber Schlag.