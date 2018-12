Die große Kristallkugel fehlt noch

Es ist in diesem Winter einiges von Deutschlands Sportler des Jahres 2017 zu erwarten. Zumal er sich mit den zwei im Februar in Pyeongchang gewonnenen Olympia-Goldmedaillen einen Kindheitstraum erfüllt hat und die Saison ganz entspannt angehen kann.



Wirklichen Erfolgsdruck hat er nicht mehr: Schließlich ist der gerade 26 Jahre alte Mann nicht nur Doppel-Olympiasieger, sondern mit sechs Goldmedaillen auch Rekordweltmeister.



Satt haben ihn all die Siege aber nicht gemacht - in ihm brennt ein Feuer, dass Oliver Kahn einmal mit dem Spruch "Weiter, immer weiter" in Worte gefasst hat.