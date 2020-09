Frenzel und Rydzek: Psychokrieg ausgeschlossen

So wie schon die ganze Saison, in der sich Rydzek und Frenzel einen faszinierenden Zweikampf mit diversen Fotofinish-Entscheidungen lieferten. 15 der 18 deutschen Einzel-Siege in der Nordischen Kombination gehen auf ihr Konto, acht Mal stand Rydzek ganz oben, sieben Mal hatte Frenzel die Nase vorn.



Es ist bei den deutschen Nordischen Kombinierern also genauso spannend wie in der Formel 1 das Duell zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton war. Nur ist bei Winterzweikämpfern kein Hass im Spiel, und ein Rücktritt ist auch nicht in Sicht.