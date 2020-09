Wellinger: Vom Ersatzmann zum Medaillen-Kandidaten

„Andreas Wellinger startet zum ersten Mal mit guten Chancen auf eine Einzelmedaille in ein Großereignis. Das ist eine spannende Herausforderung, neu für ihn, so etwas kann man nicht trainieren“, weiß Bundestrainer Werner Schuster. In der absoluten Weltspitze ist Andreas Wellinger der mit Abstand jüngste Skispringer. Hat dafür aber in seiner Karriere schon außergewöhnlich viel erlebt. Der gebürtige Ruhpoldinger startete seine Karriere zunächst in der Nordischen Kombination, doch sein außergewöhnliches Flugtalent fiel schnell auf. So wechselte er 2011 zu den Spezialspringern und gewann schon ein Jahr später Team-Gold bei den ersten Olympischen Jugendspielen in Innsbruck.