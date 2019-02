Deutsche Überflieger: Neue Rekorde im Blick

Der vor diesen Titelkämpfen noch als unerreichbar bezeichnete Rekord von sechs Goldmedaillen bei der WM 2017 in Lahti könnte also fallen, und sogar der Sieg der Nationenwertung gegen die derzeit noch führenden Norweger (5 Mal Gold) scheint möglich.



"Wir haben die Erwartungen weit übertroffen. Eigentlich wollten wir in der ersten WM-Woche nur gut reinkommen und jetzt haben wir schon vier Goldmedaillen gewonnen. Wir wollen deshalb in der zweiten Woche aber nicht nachlassen, sondern wollen weitere Medaillen gewannen", sagt Karin Orgeldinger als Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV).