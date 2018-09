Wir wollen noch einmal Erfolgserlebnisse sammeln, bevor die Mannschaft die Reise nach Südkorea antritt. Werner Schuster

Es könnte also gut sein, dass der Ausgang der Olympia-Generalprobe am Wochenende auf der „größten Großschanze der Welt“ ein Fingerzeig für die Medaillenvergabe bei den Winterspielen in Pyeongchang ist. „Wir wollen noch einmal Erfolgserlebnisse sammeln, bevor die Mannschaft die Reise nach Südkorea antritt“, sagt Bundestrainer Werner Schuster. Er tritt mit seinem kompletten Olympiateam auf der Mühlenkopfschanze an, also auch mit den beiden Vorfliegern Richard Freitag und Andreas Wellinger. Freitag eroberte sich beim Weltcup am vergangenen Wochenende im polnischen Zakopane das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Spitzenreiters mit 737 Punkten von Stoch (733) zurück. Wellinger landete in Polen auf Platz zwei und liegt mit 665 Zählern im Kampf um die große Kristallkugel ebenfalls noch aussichtsreich im Rennen.