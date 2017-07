Mit einem überragenden Viereinhalbfach-Vorwärtssalto im vorletzten Durchgang hatte der Berliner in einem packenden Finale seine zweite WM-Medaille in Budapest gewonnen. Der 28-Jährige, der am Montag im letzten gemeinsamen Finale mit seinem Turm-Synchronpartner Sascha Klein bereits Bronze geholt hatte, musste sich mit 526,15 Punkten nur dem Chinesen Xie Siyi (547,10) um knapp 21 Zähler geschlagen geben. Dritter wurde der Russe Ilja Sacharow (505,90).