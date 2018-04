Der "ewige" Schuster oder doch etwas Neues?

Die beiden deutschen Vorflieger sind das beste Beispiel für die Qualitäten von Werner Schuster als Trainer. Der Österreicher führte Wellinger nach einem schweren Sturz vor gut drei Jahren behutsam an die Weltspitze. Auch bei dem schon als ewiges Talent bezeichneten Freitag zeigte Schuster Geduld, die sich in diesem Winter auszahlte.



Die beiden deutschen Topflieger "haben noch ihre besten Jahre vor sich", davon ist Werner Schuster überzeugt. Aber wird er ihren Weg in den nächsten Jahren auch weiter begleiten? Bis nach der WM 2019 in Seefeld in seiner österreichischen Heimat läuft der Vertrag beim Deutschen Skiverband (DSV) noch, danach scheint alles offen.