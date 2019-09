Torjägerin mit Realitätssinn

Umringt von ihren Mitspielerinnen hatte Alexandra Popp am Samstag noch größte Mühe, wenigsten noch ihren Zeigefinger in die Höhe zu halten. Dabei hat sich die Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft doch fest vorgenommen, ihren bei der WM in Frankreich einstudierten Torjubel - wie der Außerirdische E.T. mit angedeutetem Telefonhörer am Ohr nach Hause zu telefonieren - beizubehalten.



"Ich gehe davon aus, dass diese Geste mein Merkmal wird", hatte die 28-Jährige vorher gesagt. Und dann nach einem Dreierpack zum lockeren Auftakt der EM-Qualifikation gegen Montenegro (10:0) auch Wort gehalten.