Wintersport und Handball im Fokus

Wintersport: Highlights am 06.01.20199

Quelle: ZDF

Die Hoffnungen der deutschen Fans auf einen ersten Gesamtsieg eines deutschen Ski-Adlers seit 17 Jahren ruhen auf Markus Eisenbichler, der nach der ersten Tournee-Hälfte nur 2,3 Punkte Rückstand auf den Führende Ryoyu Kobayashi (Japan) hat. Ehe es aber zum Showdown in Bischofshofen geht, steht am 4. Januar noch das 3. Springen am Bergisel in Innsbruck auf dem Programm (live in der ARD).