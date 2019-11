Wintersport im ZDF: Was, wann, wo

Den Auftakt in das erste Wintersport-Wochenende der neuen Saison im ZDF gibt es bereits am Freitag mit der Qualifikation der Skispringer beim Weltcup im polnischen Wisla. Der neue DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher hat zum Aufgalopp der neuen Saison sieben Springer nominiert. Die Qualifikation gibt es am Freitag ab 18 Uhr im Livestream bei zdfsport.de.