Projekt Staffelmedaille

Am Mittwoch klang Idriss Gonschinska noch verzweifelt. „Ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Staffel an den Start schicken können“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Da hatte die Infektion mit einem Magen-Darm-Virus, teilweise zurückzuführen auf den hoch ansteckenden Norovirus, in den Team-Hotels der Leichtathletik-WM in London gerade ihren Höhepunkt erreicht. Auch 13 deutsche Athleten und Betreuer waren unter den rund 40 insgesamt Betroffenen. Die deutschen Mediziner und Verantwortlichen hatten einiges zu tun, um die Ausbreitung einzudämmen und neu ankommende Athleten in sicheren Hotels unterzubringen.