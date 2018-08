Deutschland-Tour mit Neustart

Nach dieser dritten Etappe am Samstag, 14:30-17:00 Uhr live in ZDF SPORTextra, könnte der Gesamtsieger der Tour feststehen. Vielleicht heißt der ja dann Maximilian Schachmann. Der junge Berliner in Diensten eines sehr erfolgreichen belgischen Rennstalls scheint von allen deutschen Profis derzeit am ehesten in der Lage, auch bei mehrtägigen Rundfahrten weit vorne zu landen.