D-Tour 2019 mit Starbesetzung

Insgesamt haben 15 Pro-Tour-Teams gemeldet, obwohl parallel zur Rundfahrt in Deutschland die spanische Vuelta rollt. Das liegt auch an der Aufwertung des Rennens durch den Weltverband in die HC-Klasse. Insgesamt treten 22 Teams mit je sechs Fahrern an. Ausrichter ist mit der ASO der Veranstalter der Tour de France. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es diesmal ein noch hochwertigeres Rennen geben. Und auch das Zuschauerinteresse scheint weiter zu wachsen, weil eine neue Fahrergeneration drauf und dran ist, eine neue deutsche Welle im Radsport in Schwung zu bringen.