Neben den Highlight-Rennen über zehn Kilometer und der Staffel werden in Yeosu zudem Medaillensätze über fünf und 25 Kilometer vergeben. Bei der letzten WM in Budapest gingen Deutschlands Freiwasserspezialisten leer aus. Bei den EM-Rennen im Vorjahr im Loch Lomond in der Nähe von Glasgow fischten die DSV-Starter drei Edelmetallplaketten aus dem berühmten See.



Ihren Teil zur Silbermedaille im Team-Wettbewerb steuerten damals Sarah Köhler und, als Schlussschwimmer, Florian Wellbrock bei. Für Köhler, die ihren Trainingsmittelpunkt im vergangenen September von Heidelberg nach Magdeburg verlegt hat, war es das erste Erfolgserlebnis im freien Wasser.