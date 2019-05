Mittlerweile gibt es einige Derby-Pferde, die speziell auf diesen einen Tag hin trainiert werden. Nach drei Siegen in den letzten Jahren, die von nichtdeutschen Reitern erzielt wurden, hofft man diesmal wieder auf einen heimischen Erfolg. Die Chancen stehen gar nicht schlecht. Gleich zwei Frauen wollen es versuchen: Frederike Meyer Zimmermann möchte es vor heimischem Publikum in Hamburg-Kleinflottbeck erneut versuchen, nachdem sie sich zuvor schon mehrfach im Vorderfeld platzieren konnte. Sandra Auffahrt, Vielseitigkeits-Weltmeisterin von 2014, ging im vergangenen Jahr erstmals mit ihrem Derbyspezialisten "La Vista" in Hamburg an den Start und begeisterte die Zuschauer mit einem Null-Fehler-Ritt. Erst im Stechen musste sie sich geschlagen geben, am Ende immerhin Rang drei beim ersten Versuch. Sie will in diesem Jahr ganz vorne landen.