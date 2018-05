Beim CHIO in Aachen wurde dem Springreiter Marcus Ehning bewusst, dass sich für ihn etwas geändert hat. "Mist, seit Ludger weg ist, bin ich tatsächlich der Älteste", stellte er im Juli fest. In der Soers gehörte immerhin noch der 42 Jahre alte Marco Kutscher zur deutschen Equipe, die den Nationenpreis gewann. Doch Kutscher wurde für die EM in Göteborg, die noch bis Sonntag läuft, nicht nominiert. Und so ist Ehning plötzlich der Alterspräsident in der Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker. Philipp Weishaupt ist 32, Maurice Tebbel und Laura Klaphake sind beide erst 23 Jahre alt.