Ein Ritt in die Vergangenheit

Frank Rothenberger, seit 1995 Parcourschef in Hamburg, erklärt: "Der ganz große Unterschied zu normalen Hindernissen besteht darin, dass die Stangen auf den Pfosten oben drauf liegen. Ein normales Hindernis ist heute so gebaut, dass es an der Seite Fangständer oder Türme gibt, also Seitenteile, und die Stangen dazwischen hängen.“ Eine weitere Besonderheit des Derby-Parcours besteht darin, dass in Klein Flottbek nur drei Oxer übersprungen werden müssen. Und sonst nur Steilsprünge - außerdem: "Es gibt im Derby nur einen Handwechsel im ganzen Parcours, sie fangen mit rechts an, gehen irgendwann nach links - und sie hören mit links auf“, berichtet Rothenberger. Normal sind heute vier bis fünf Handwechsel.